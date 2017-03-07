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Главная » Спорт » «Лыжню Дружбы» приурочили в Году экологии
 
 
 
 
08 Марта 2017 года, 14:50

«Лыжню Дружбы» приурочили в Году экологии


МИР/ 8 марта/ БИ-ПОРТ – Международную лыжную гонку «Лыжня Дружбы», которая пройдёт на границе России, Норвегии и Финляндии в посёлке Раякоски 11 марта 2017 года приурочили к Году экологии. Такое решение было принято в рамках рабочей встречи главы Минприроды России Сергея Донского с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

«Лыжня Дружбы» – уникальная международная гонка, маршрут которой проходит по территории трех стран. По традиции только в этот день и только в этом месте государственные границы открываются навстречу спортивному празднику. Длина дистанции – 12 километров (6 км по России + 1 км по Финляндии + 5 км по Норвегии).

«Мы сотрудничаем и дружим с нашими северными соседями не только в политическом или культурном смысле, но и в рамках совместных действий по охране хрупкой природы арктического региона. Кроме того, мы понимаем, что цели спорта, здорового образа жизни и охраны природы очень близки – так мы сохраняем свое здоровье, и здоровье будущих поколений», - отметил Сергей Донской.

Открытие «Лыжни Дружбы» традиционно зрелищное и торжественное мероприятие. Первыми на старт выходят пограничники трёх стран – России, Финляндии и Норвегии, затем дается массовый старт. Ожидается, что в международном массовом лыжном пробеге примут участие около трех тысяч спортсменов и физкультурников.

Двадцатые массовые соревнования стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы» откроют программу 83-го традиционного Праздника Севера. 

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