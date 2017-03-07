Забег по пересеченной местности «Lahti-Trail» пройдет в Кандалакше в сентябре

09 Марта 2017 года, 12:40

КАНДАЛАКША/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – В сентябре в Кандалакше состоится трейловый забег «Lahti-Trail». Забег пройдет уже во второй раз, впервые гонка состоялась в городе в прошлом году, тогда в соревнованиях поучаствовало 79 спортсменов из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Подольска, Ярославля, а также Петрозаводска и Тампере (Финляндия).

Трейловые забеги или трейлраннинг – это спортивная дисциплина, которая подразумевает бег по природному рельефу. Трейлраннинг включает в себя элементы кросса и горного бега. Этот вид спорта набирает популярность по всему миру, особенно в США и Европе. Для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы, пустыни и густые леса. Зачастую перепад высот составляет более тысячи метров.

В Кандалакше забег будет проходить 9 сентября по берегу Белого моря на дистанциях 10 и 21 км. Целью забега, по мнению организаторов, является популяризация трейлраннинга, а также пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом широких масс населения.