Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Мурмашах 18 и 19 марта

09 Марта 2017 года, 14:14

МУРМАШИ/ 9 марта/ БИ-ПОРТ – 18 и 19 марта на лыжной трассе в посёлке Мурмаши будут проходить соревнования по лыжным гонкам.

Состязания состоятся в рамках 46-го традиционного Праздника Севера Кольского района, который в этом году проходит с 11 по 31 марта на различных спортивных площадках Кольского района. Участники гонки будут бороться за медали и звание абсолютного чемпиона Праздника Севера-2017.

Открытие соревнования состоится 18 марта в 14:50. В программе – гонки в свободном и классическом стиле.