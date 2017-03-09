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Главная » Спорт » Фернандо Алонсо: «У нас только одна проблема - двигатель»
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 19:54

Фернандо Алонсо: «У нас только одна проблема - двигатель»


Начало второй серии предсезонных тестов для McLaren складывается не лучше, чем первая - британскую команду опять преследуют технические проблемы. Руководство McLaren, в том числе и гонщики, не скрывают, что большинство проблем на тестах связаны с силовой установкой Honda. Японский партнер McLaren обещает исправить все проблемы к первой гонке в Австралии, но на данный момент из-за малого количества собранной информации о новом болиде, ждать успешного выступления в Мельбурне от команды не приходится.

«Сейчас у нас есть только одна проблема - силовая установка Honda. У нее нет ни надежности, ни мощности. Если не ошибаюсь, на прямых мы проигрываем в скорости около 30 км/ч другим командам. На каждой прямой.

Пока 2017 год складывается более грустно, чем предыдущий, так как во время смены регламента ты возлагаешь большие надежды на чемпионат. Ты думаешь, что новые правила помогут отыграть отставание за зиму. У нас же ситуация далека от идеальной, поэтому нам необходимо как можно быстрее добиться прогресса.

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Мы не соответствуем собственным ожиданиям, и да, мы не настолько быстры и надежны, как хотелось бы во время этих тестов. Но если посмотреть с другой стороны, то это лишь предсезонные тесты. Мы помним, что зимой 2014 года Red Bull проезжал по семь кругов, а потом выиграл две гонки в том сезоне. Так что впереди длинный чемпионат, и у нас есть еще время исправить ситуацию.

Однако сейчас нам нечего скрывать: мы не притворяемся, будто у нас все хорошо и проходит замечательно. Мы не укладываемся в тестовую программу, и каждый день не можем проехать запланированный километраж. Нам остро не хватает некоторой информации. Из-за этого мы не понимаем все возможности болида, его истинную скорость.

Мы совершенно определенно отстаем от графика и в плане надежности техники, и в плане скорости. Но, повторюсь, это лишь предсезонные тесты, и сейчас речь только об этом. Посмотрим, как мы поедем на первых гонках сезона», - цитирует Алонсо F1fanatic.co.uk.

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