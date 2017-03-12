Победу в юбилейной «Лыжне дружбы» одержали россияне

13 Марта 2017 года, 09:20

РАЯКОСКИ/ 13 марта /БИ-ПОРТ – 11 марта в посёлке Раякоски Печенгского района состоялась традиционная «Лыжня Дружбы». В этом году гонка стала юбилейной – «Лыжня» проходила в двадцатый раз.

«Лыжня Дружбы» – это уникальное международное мероприятие. Маршрут гонки проходит по территории трех стран. Длина дистанции – 12 километров: 6 километров участники гонки проходят по России, 1 – по территории Норвегии и 5 – по финской земле.

«Уже в двадцатый раз в этом уникальном месте любители лыжного спорта смогут получить удовольствие не только от того, что они займутся своим любимым делом, но и смогут посетить три страны. Надежно охраняемые в обычное время границы в этот день открываются, чтобы мы с вами могли почувствовать, что такое дружба и что такое добрососедские отношения, что такое спорт. Это событие стало возможным, поскольку пограничные комиссары трёх стран сумели договориться и организовать это мероприятие», - подчеркнул на церемонии открытия «Лыжни дружбы» первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Напомним, что в этом году «Лыжню дружбы» приурочили к Году экологии в России. Гонка открыла мероприятия 83-го традиционного праздника Севера.

«Экология – это тоже проблема, которую решают только сообща. Россия, Финляндия и Норвегия знают, что такое совместные экологические проблемы, и знают, как их решать. Будем надеяться, что и эта лыжная гонка будет также способствовать тому, чтобы наши взаимные проблемы решались успешно и в духе добрососедства.

На юбилейную трансграничную лыжню вышло более 3 тысяч человек. Открыли забег сотрудники пограничных служб России, Норвегии и Финляндии, а позже был дан массовый старт.

Победителями забега среди пограничников вновь стали россияне, абсолютным чемпионом гонки стал Сергей Зотов из Карелии – он прошёл дистанцию за 27 минут. Вторыми стали сотрудники пограничных служб Норвегии, третье место досталось финнам. В массовом забеге все призовые места достались россиянам: первое место женщин заняла мурманчанка Анастасия Кириллова, среди мужчин лидером стал житель Заполярной столицы Павел Носов.

«Спорт и культура уже давно являются важными факторами объединения и взаимопонимания между людьми, и мы сегодня – часть этой важной традиции», - отметил пограничный комиссар Норвегии полковник Рогер Якобсон.

Как прошёл этот праздник спорта и дружбы, смотрите в нашем фоторепортаже.