В Мурманске прошло первенство общества «Динамо» по волейболу

МУРМАНСК/ 13 марта - В рамках комплексной спартакиады Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» в минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе МВД России прошло первенство по волейболу среди сотрудников, военнослужащих и служащих органов безопасности и правопорядка Заполярья.
По итогам предварительных игр в финальную часть турнира вышли команды, по силам не уступающим друг другу. В борьбе за бронзовые награды сборная команда УМВД России по Мурманской области из трех партий в труднейшей борьбе одержала верх над соперниками из ГУ МЧС России по Мурманской области.
В борьбе за звание чемпиона сразились сборные команды УФССП России по Мурманской области и УГОЧСиПБ Мурманской области.
С первых минут встречи стало понятно, что соперники не собирались уступать первенство. С самого начала игры судебные приставы взяли лидерство и с небольшим перевесом довели встречу до исторической победы над многолетним чемпионом в данном виде спорта.
Врио председателя
МРО ОГО ВФСО «Динамо»
И.В. Владимирская