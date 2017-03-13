В Мурманске прошло первенство общества «Динамо» по волейболу

13 Марта 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/ 13 марта - В рамках комплексной спартакиады Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» в минувшие выходные в спортивно-оздоровительном комплексе МВД России прошло первенство по волейболу среди сотрудников, военнослужащих и служащих органов безопасности и правопорядка Заполярья.

По итогам предварительных игр в финальную часть турнира вышли команды, по силам не уступающим друг другу. В борьбе за бронзовые награды сборная команда УМВД России по Мурманской области из трех партий в труднейшей борьбе одержала верх над соперниками из ГУ МЧС России по Мурманской области.

В борьбе за звание чемпиона сразились сборные команды УФССП России по Мурманской области и УГОЧСиПБ Мурманской области.

С первых минут встречи стало понятно, что соперники не собирались уступать первенство. С самого начала игры судебные приставы взяли лидерство и с небольшим перевесом довели встречу до исторической победы над многолетним чемпионом в данном виде спорта.

Врио председателя

МРО ОГО ВФСО «Динамо»

И.В. Владимирская