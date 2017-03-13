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Главная » Спорт » В Норвегии хоккейные команды провели самый длинный матч в истории
 
 
 
 
13 Марта 2017 года, 14:19

В Норвегии хоккейные команды провели самый длинный матч в истории


НОРВЕГИЯ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ - В Норвегии хоккейные команды «Сторхамар» и «Спарта» провели самый длинный матч в истории. Из-за равного счёта для определения победителя в матче плей-офф пришлось провести восемь овертаймов.

В серии игр плей-офф овертайм длится 20 минут, команды играют в формате 5 на 5. Игра продолжается до первого гола. Буллиты в плей-офф не предусмотрены, поэтому количество овертаймов неограниченное.

Исторический матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:30 13 марта. Общая продолжительность игры составила рекордные 217 минут и 14 секунд чистого времени.

Встреча закончилась победой «Сторхамара» со счетом 2:1.

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