В Норвегии хоккейные команды провели самый длинный матч в истории

13 Марта 2017 года, 14:19

НОРВЕГИЯ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ - В Норвегии хоккейные команды «Сторхамар» и «Спарта» провели самый длинный матч в истории. Из-за равного счёта для определения победителя в матче плей-офф пришлось провести восемь овертаймов.

В серии игр плей-офф овертайм длится 20 минут, команды играют в формате 5 на 5. Игра продолжается до первого гола. Буллиты в плей-офф не предусмотрены, поэтому количество овертаймов неограниченное.

Исторический матч начался 12 марта в 18:00 по местному времени и закончился только в 2:30 13 марта. Общая продолжительность игры составила рекордные 217 минут и 14 секунд чистого времени.

Встреча закончилась победой «Сторхамара» со счетом 2:1.