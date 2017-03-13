Сноубордист прокатился по льду Кандалакшского залива на фоне ледокола «Новороссийск»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области сноубордист прокатился по льду Кандалакшского залива, где сейчас находится ледокол «Новороссийск». Группе молодых людей пришлось соорудить у подножия ледокола снежные трамплины, а для разгона использовать снегоход. Видео об этом опубликовано на YouTube.
«Новороссийск» является одним из трех линейных дизель-электрических ледоколов, построенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)».