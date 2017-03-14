В рамках Праздника Севера горнолыжники разыграли комплект медалей в Полярных Зорях

14 Марта 2017 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ — 11 и 12 марта в Полярных Зорях состоялись соревнования по горнолыжному спорту. Мероприятие проходило в рамках 83-го традиционного Праздника Севера.

Как сообщили в региональном правительстве, старты собрали 40 участников из городов области, а также Карелии и Подмосковья.

В слаломе-гиганте среди женщин лучшей стала апатитчанка Вера Ложкина, второе место досталось Александре Наумовойй из Кировска, бронзовым призёром стала жительница Мончегорска Полина Кузнецова. У мужчин лидером оказался Егор Ширшков, второе и третье места заняли представители Мончегорска Денис Макаров и Данил Щёкотов.

В слаломе у женщин золотая медаль вновь досталась Вере Ложкиной. «Серебро» и «бронзу» взяли мончегорки Полина Кузнецова и Елизавета Вопсева. У мужчин в этой дисциплине победителем стал Данил Щёкотов, второе место занял Денис Макаров, третье – Даниил Титаренко из Звенигорода.

Второй этап соревнований состоится в Кировске и будет проходить с 14 по 16 марта на снежных трассах горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Спортсмены разыграют награды в супергиганте и суперкомбинации.

Напомним, что торжественное открытие 83-го традиционного Праздника Севера состоится 17 марта. В рамках Праздника Севера в минувшие выходные в Раякоски состоялась традиционная трансграничная «Лыжня Дружбы».