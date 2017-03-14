Поклонников скандинавской ходьбы приглашают на физкультурно-спортивное мероприятие

15 Марта 2017 года, 10:06

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – В ближайшие выходные, 18-19 марта, в рамках 83 традиционного Праздника Севера пройдёт физкультурно-спортивное мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе. В прошлом году в основных стартах приняли участие 111 человек, представлявших 12 клубов из 8 регионов страны, возраст участников был от 5 до 85 лет.

18 марта участникам будут предложены дистанции 5 и 10 километров. Также, всех желающих приглашают на массовый старт 2,5 км.

19 марта впервые в Мурманске пройдут соревнования на лучшую технику ходьбы с призовым фондом 30 000 рублей и полумарафон 21 км.

Подробности и регистрационные формы на сайте.