Соревнования «Рыбья морда-2017» соберут в Умбе любителей рыбалки

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют»
Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон Стрелковый клуб «Кречет» приглашает 18 марта на охотничий биатлон
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
 
 

Видеоновости16+

200 миллионов рублей будет потрачено на парки и набережные в Мурманской области
 
 
 
 

Курсы валют 15.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,4935
-0,7134
1 USD
Доллар США
58,9540
-0,1787
1 EUR
Евро
62,7447
-0,5214
10 NOK
Норвежских крон
68,6166
-0,3581
10 SEK
Шведских крон
65,8314
-0,0326
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.7 м/с
давление 732.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Хибины вошли в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми
15 Марта 2017, 16:03
Хибины вошли в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми
РосРАО признана одной из наиболее экологически ответственных компаний
15 Марта 2017, 15:21
РосРАО признана одной из наиболее экологически ответственных компаний
В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера
15 Марта 2017, 14:46
В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера
На время взрывных работ 16 марта планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
15 Марта 2017, 12:50
На время взрывных работ 16 марта планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
 
 
 
 

Самое читаемое

Малолетний серийный преступник из Оленегорска взят под стражу
15 Марта 2017, 13:40
«Аэропорт Мурманск» оспаривает в суде решение ФАС
15 Марта 2017, 10:39
Региональное ФСБ опровергло свою причастность к гражданину Капитонову
15 Марта 2017, 14:00
Официальная премьера нового Volkswagen Tiguan прошла в Мурманске
15 Марта 2017, 12:33
В Североморске возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества
14 Марта 2017, 21:03
По видеозаписи драки между водителями в Мурманске полицейскими проводится проверка
15 Марта 2017, 11:14
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Соревнования «Рыбья морда-2017» соберут в Умбе любителей рыбалки
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 17:49

Соревнования «Рыбья морда-2017» соберут в Умбе любителей рыбалки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – На Медвежьем плесе реки Умба в 14 раз состоятся областные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда-2017». По традиции участники продемонстрируют свое умение бурить лунку, а после по количеству пойманных голов определится победитель. В Терском районе любители подледного лова соберутся 25 марта, регистрация команд продлится до 24 числа.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Финал регионального этапа «Что? Где? Когда?» состоится в Мурманске 17 марта
2.
Более 6,5 тысячи северян получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2016 году
3.
15 марта отмечается Международный день защиты бельков
4.
Российская инфляция выросла до 0,9%
5.
Хибины вошли в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта