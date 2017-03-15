16 Марта 2017 года, 08:40

КАНДАЛАКША/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше открылся новый плавательный бассейн, речь о строительстве которого зашла ещё в 2010 году, а сроки неоднократно срывались. главной сложностью при строительстве плавательного бассейна стало неисполнение подрядчиком взятых на себя обязательств. В 2014 году действующий контракт был расторгнут в связи с неисполнением им сроков работ. В результате конкурсных процедур был заключен контракт с компанией «Лидерстройтранс», которая и завершила строительство.

На первом этаже бассейна располагаются гардероб, буфет, медицинский кабинет, административные и технические помещения. На втором этаже размещена чаша бассейна со сборно-разборной трехъярусной трибуной на 60 мест и двумя помостами зрительских мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, тренажерный зал, раздевалки, оборудованные душевыми, тренерская, комната дежурной медсестры, обеспеченная выходом непосредственно на обходную дорожку бассейна. Общая площадь здания – 1912,8 кв.м. В настоящий момент объект передан в собственность муниципального образования Кандалакшский район.

Первые соревнования в новом бассейне прошли уже в день открытия. С участием школьников Кандалакши состоялась водная эстафета.