«Team Murmansk» стала победителем международного чемпионата по игре в снежки

16 Марта 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – В норвежском городе Вардё завершились состязания северных стран по игре в снежки по правилам «Yukigassen». Чемпионат стал традиционным и проходил в 21 раз. Победителем в этом году стала команда «Team Murmansk», которая смогла по результату обойти 29 соперников. Команда состоит из семи человек и капитана, которая была собрана из лучших игроков городского турнира, проходившего 24 и 25 февраля. Сейчас мурманчане готовятся к европейскому чемпионату, который пройдёт в Финляндии в начале апреля.

«Данный вид спорта хорош тем, что площадку для тренировок можно организовать в любом месте: и во дворе, и на школьном стадионе. Наша команда во второй раз стала победителем международного чемпионата в Норвегии, и я горжусь ребятами, ведь именно они создают городу славу победителя», – сказал мэр Мурманска Дмитрий Филиппов на встрече с командой.

Напомним, традиционный кубок Мурманской области по Юкигассен стартовал месяц назад.

АГМ