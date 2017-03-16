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Татьяна Сахневич:

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Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Спорт » В Кировске и Апатитах стартовал 16-ый Хибинский спортивный фестиваль
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 15:53

В Кировске и Апатитах стартовал 16-ый Хибинский спортивный фестиваль

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - В Кировско-Апатитском районе при поддержке городских администраций, некоммерческого партнерства «ДРОЗД-Хибины», администрации и профсоюзного комитета «Апатит» и компании «ФосАгро» состоялось открытие 16-го Хибинского спортивного фестиваля.

В течение трех недель 6400 человек примут участие в 80 различных соревнованиях всероссийского, областного и городского уровней.

Главная идея и главная цель, как данного фестиваля, так и всего комплекса физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемой на АО «Апатит» и других предприятиях компании «ФосАгро», - поддержка инициатив, направленных на укрепление здоровья трудящихся, воспитание физически и нравственно крепкого подрастающего поколения. Именно спорт является в компании одним из ключевых направлений социальной политики, продуманной стратегии пропаганды здорового образа жизни.

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Как отметила директор автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова на церемонии открытия: «год из года растёт количество участников, это значит, традиция крепнет, а наши дети растут сильными, здоровыми и достойными гражданами нашей страны».

За 16 лет фестиваль значительно расширил свои границы. Теперь возраст самых юных участников - 3-4 года, есть и спортсмены почтенного возраста - им за 80 лет. Для награждения победителей Хибинского спортивного фестиваля уже подготовлено 2 400 медалей, 250 кубков и 3 600 сладких призов.

Фестиваль продлится до 1 апреля.

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