В Кировске и Апатитах стартовал 16-ый Хибинский спортивный фестиваль

16 Марта 2017 года, 15:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ - В Кировско-Апатитском районе при поддержке городских администраций, некоммерческого партнерства «ДРОЗД-Хибины», администрации и профсоюзного комитета «Апатит» и компании «ФосАгро» состоялось открытие 16-го Хибинского спортивного фестиваля.

В течение трех недель 6400 человек примут участие в 80 различных соревнованиях всероссийского, областного и городского уровней.

Главная идея и главная цель, как данного фестиваля, так и всего комплекса физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемой на АО «Апатит» и других предприятиях компании «ФосАгро», - поддержка инициатив, направленных на укрепление здоровья трудящихся, воспитание физически и нравственно крепкого подрастающего поколения. Именно спорт является в компании одним из ключевых направлений социальной политики, продуманной стратегии пропаганды здорового образа жизни.

Как отметила директор автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова на церемонии открытия: «год из года растёт количество участников, это значит, традиция крепнет, а наши дети растут сильными, здоровыми и достойными гражданами нашей страны».

За 16 лет фестиваль значительно расширил свои границы. Теперь возраст самых юных участников - 3-4 года, есть и спортсмены почтенного возраста - им за 80 лет. Для награждения победителей Хибинского спортивного фестиваля уже подготовлено 2 400 медалей, 250 кубков и 3 600 сладких призов.

Фестиваль продлится до 1 апреля.