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Главная » Спорт » Мика Хаккинен вернулся в McLaren
 
 
 
 
16 Марта 2017 года, 20:24

Мика Хаккинен вернулся в McLaren


Мика Хаккинен — легендарный финский гонщик Формулы 1, двукратный чемпион мира —  подписал многолетний контракт с McLaren. Мика стал послом английского бренда и команды Ф1, в которой завоевал чемпионские титулы в 1998 и 1999 году.

Бывший гонщик будет работать вместе с исполнительным директором McLaren Group Заком Брауном и другими сотрудниками маркетингового отдела. Хаккинен займется перспективными бизнес-проектами McLaren Group, будет лично участвовать в маркетинговых акциях и презентациях. Кроме того, финн начнет заниматься продвижением автомобильного подразделения McLaren Automotive и часто будет посещать гонки Формулы 1.

«McLaren всегда являлся моим домом в Формуле 1, эта команда занимает важное место в моем сердце. Жаль, что последние годы получились непростыми для McLaren, но я всегда верил, что она опять станет конкурентоспособной — поверьте, это лишь вопрос времени. Я хочу помочь команде вернуться на вершину.

Я легко принял решение вернуться в McLaren — по правде говоря, я никогда не терял связей с компанией и до сих пор помню многих трудолюбивых людей, с которыми провел более восьми сезонов. Помимо этого, я с нетерпением жду начала совместной работы с Заком. Ему принадлежит моя машина 2001 года, за рулем которой я одержал несколько побед. Когда мы обсуждали детали сотрудничества, я убедился, что он создает прочную основу, чтобы помочь McLaren вернуться в лидеры Формулы 1. Мы будем тесно работать вместе, и нас впереди ждут интересные годы.

Также я с нетерпением жду работы с McLaren Automotive. В моей коллекции автомобилей есть современный суперкар McLaren P1 — это невероятная машина. Я абсолютно уверен, что McLaren создает лучшие в мире спорткары«, — рассказал Мика Хаккинен пресс-службе компании.

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