В Формуле 1 появятся розовые болиды

16 Марта 2017 года, 20:40

Команда Формулы 1 Force India на грядущем Гран При Австралии предстанет в новом имидже, который определенно сделает машины индийской команды самыми заметными в пелетоне. Отныне главный цвет коллектива — розовый!

Все дело в новом титульном спонсоре. Force India заключила долгосрочное соглашение с европейской компанией BWT, которая специализируется на производстве оборудования для очистки воды. Мягко-розовый цвет — корпоративный цвет BWT. Головной офис компании находится в Вене.

Кроме болидов VJM10, розовый будет использоваться в оформлении моторхоума и боксов команды, а также в дизайне шлемов пилотов Серхио Переса и Эстебана Окона.

«Наше партнерство с компанией BWT является одним из самых масштабных в десятилетней истории Force India. Это соглашение представляет собой знак признания нашей команды и её высоких результатов на трассе. В 2017 году наши болиды будут отличаться новой яркой раскраской, а поверхности деталей на корпусе станут матовыми.

Смена командных цветов свидетельствует о важности и прочности нашего партнерства, а также о серьезности намерений BWT, которая только начинает выстраивать долгосрочные отношения с Формулой 1», — сообщил глава Force India Виджей Малья.

В Интернете уже появилось много шуток по поводу розовых болидов. Например, такое: