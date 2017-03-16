Даниил Квят: «Хочу выиграть чемпионат мира»

16 Марта 2017 года, 21:12

Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят поделился мыслями о новых болидах и о своих целях в чемпионате.

«Новые машины выглядят действительно классно, и они невероятно быстры. С точки зрения пилотирования, я подтверждаю, что они доставляют намного больше удовольствия, но в тоже время требует от пилотов большей физической подготовки.

Новые болиды отличаются большими широкими шинами, низким центром тяжести, клевыми крыльями спереди и сзади. Они выглядят уникально, и это отлично для Формулы 1. Я думаю, теперь можно забыть все, на что жаловались пилоты раньше. Потому что теперь мы имеем одни из самых красивых гоночных машин за всю историю. И я даже не обращаю никакого внимания на «акульи плавники» — люди к ним быстро привыкнут.

Думаю, наш болид Toro Rosso с эстетической точки зрения является лучшим в пелетоне. Главное, чтобы он был быстрым на трассе. У этой машины намного больше прижимной силы, что отлично сказывается на скорости и управляемости. Что касается шин, то мы все еще думаем, как выжать из них больше. Только в Мельбурне станет ясно, где мы находимся по сравнению с конкурентами, но в целом болид работает хорошо. Мы знаем, кто наши соперники, и сделаем все, что опередить эту группу команд.

Сам я всегда стараюсь улучшить свой пилотаж и стать стабильнее на трассе. В один прекрасный день я хочу выиграть титул, и не заявляю, что это произойдет в 2017 году. Моя цель ясна — однажды стать чемпионом мира, хотя я не знаю, за рулем какой машины. Надо, чтобы этот болид был достаточно быстрым для борьбы за титул.

В какой команде я буду в следующем году? Это уже другая история. Еще пока очень рано об этом рассуждать. Сейчас я выступаю за Toro Rosso, я забыл случившееся в прошлом году (переход из Red Bull в Toro Rosso), и буду выкладываться в 2017-м на все 100 процентов», — цитирует Квята портал Mundodeportivo.com.