В Мурманске пройдёт турнир по греко-римской борьбе среди юношей

МУРМАНСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – 18 марта в Мурманске состоятся традиционные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей. Соревнования, которые пройдут на Центральном стадионе профсоюзов в 11:00, посвящены памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Борисовича Окуличева.
Турнир проводится в трёх возрастных группах: 2005-2006, 2003-2004, 2000-2002 годов рождения. В нём примут участие спортсмены из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Заполярного, Александровска и Кольского района.
Фото из группы «ВКонтакте»