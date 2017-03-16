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Главная » Спорт » В Мурманске пройдёт турнир по греко-римской борьбе среди юношей
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 10:11

В Мурманске пройдёт турнир по греко-римской борьбе среди юношей


МУРМАНСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – 18 марта в Мурманске состоятся традиционные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей. Соревнования, которые пройдут на Центральном стадионе профсоюзов в 11:00, посвящены памяти первого тренера сборной команды города Мурманска Сергея Борисовича Окуличева.

Турнир проводится в трёх возрастных группах: 2005-2006, 2003-2004, 2000-2002 годов рождения. В нём примут участие спортсмены из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Заполярного, Александровска и Кольского района.

Фото из группы «ВКонтакте»

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