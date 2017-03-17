Праздник сноубординга в «Огнях Мурманска»

17 Марта 2017 года, 12:45

Всесезонный центр активного отдыха и туризма «Огни Мурманска» расположен в живописном районе Мурманска (практически в 8 минутах езда от центра города). Это место, где любой сможет найти себе занятие по душе – горнолыжные трассы, рыбалка, катание на ватрушках или собачьих упряжках, тир, верёвочная полоса препятствий и многое другое.

Компания «Огни Мурманска» ведет активную работу по продвижению активного семейного отдыха на открытом воздухе. В рамках этого направления Всесезонный центр активного отдыха и туризма организует Соревнования на сноуборде по дисциплине «BigAir», «Jibbing». На горнолыжном центре «Огни Мурманска» уже более 8 лет работает горнолыжная школа для детей от 3 лет и выше (занятий как в будни, так и в выходные), недавно открылась бесплатная детская школа по обучению сноуборду детей от 8 лет (занятия в будни) на базе областной спортивной школы олимпийского резерва.

26 марта в 12:00 в Парке отдыха и развлечений «Огни Мурманска» (регистрация кафе «Чум»), состоятся соревнования по сноуборду.

Jibbing — это, пожалуй, самое доступное направление сноубординга. Судите сами, для джиббинга не нужен ски пасс, снегоход, а тем более вертолет. Надо просто на проста скользить по тому что видишь. А вот BigAir это совершенно другое направление сноубординга. Участник скатываясь со склона должен выполнить трюк заезжая на трамплин «BigAir».

В этот день участники смогут ощутить захватывающий сноупарк «Огни Мурманска». Самые лучшие участники показавшие наиболее качественные трюки получат дипломы победителя и призеров, памятные призы, а также подарки от партнеров мероприятия.

Организатором мероприятия является Горнолыжный центр «Огни Мурманска». В рамках данного спортивного праздника будет проводится YETI FEST 2017

Расписание бесплатного трансфера.



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