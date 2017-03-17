Сегодня в Мурманске зажгут огонь Праздника Севера

17 Марта 2017 года, 13:07

МУРМАНСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Открытие Праздника Севера состоится сегодня на центральной площади Мурманска в 20:00. Во время церемонии будет зажжен огонь 83 соревнований, эта почетная миссия будет предоставлена двукратной олимпийской чемпионке в эстафете, заслуженному мастеру спорта России Анне Богалий. Помимо этого, заслуженный тренер по биатлону Игорь Ветчинов поднимет флаг полярной олимпиады, одновременно с ним чести удостоен призёр финальных соревнований по биатлону Третьей зимней Спартакиады учащихся России Валерий Чекалов, который поднимет флаг Праздника Севера учащихся.

Напомним, программа Праздника традиционно складывается из базовых видов спорта, в первую очередь олимпийских. На лыжный марафон, который входит в пятерку лучших кубковых марафонов России и в систему марафонов Euroloppet, уже подали заявку около 100 участников. Его проведение назначено на 1 апреля.

Все посетившие торжественное открытие смогут увидеть выступление творческих коллективов региона, включая ансамбли танца «Сполохи» и «Россия». Церемония закрытия пройдет 2 апреля в «Долине Уюта». Всего в рамках соревнований зрители могут увидеть состязания по конькобежному спорту, биатлону, зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу, хоккею, горнолыжному спорту, лыжным гонкам. Самым зрелищным из уже состоявшихся стала традиционная «Лыжня Дружбы», которая прошла в этом году в 20 раз.