Хоккейная сборная авианосца «Адмирал Кузнецов» сыграет в товарищеском матче

МУРМАНСК/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Хоккейная команда «Авианосец», состоящая из военнослужащих тяжелого крейсера «Адмирал Кузнецов», сыграет товарищеский матч со сборной торговой сети «Евророс». Противостояние состоится 1 апреля в Ледовом дворце спорта Мурманска. Год назад команды сыграли вничью: 7:7. В этот раз тренировки «Авианосца» проходили на роликовых коньках на палубе корабля во время похода к берегам Сирии. Как отмечают организаторы, вход на событие свободный, и специально для зрителей подготовлена развлекательная программа.