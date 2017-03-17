В Полярных Зорях построят Сноупарк

17 Марта 2017 года, 14:20

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – Проект по созданию Сноупарка в Полярных Зорях признан победителем конкурса по разработке и реализации социально значимых проектов. Об этом сообщили в администрации города. Конкурс был организован Госкорпорацией «Росатом».

Инициатива создания Сноупарка в Полярных Зорях принадлежит самим сноубордистам. Автором проекта является Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области». Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» славится всегда качественно подготовленными горнолыжными трассами разной категории сложности. Но до последнего времени на Лысой горе отсутствовала современно оборудованная зона для сноубординга. Теперь там будет установлено различное оборудование и пройдут ряд спортивных мероприятий.

Проект по созданию Сноупарка получил поддержку со стороны администрации муниципального образования, атомной станции и лично главы города.