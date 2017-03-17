В честь Виталия Петрова назвали трибуну Сочи Автодрома

17 Марта 2017 года, 19:34

Трибуна Т2 Сочи Автодрома теперь будет носить имя первого в истории России пилота Формулы 1 Виталия Петрова.

Трибуна находится на одном из самых крутых поворотов гоночного трека. Именно отсюда болельщики могут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости около 339 км/ч перед сложнейшим отрезком трассы, едва превышающим отметку в сотню метров. За несколько секунд пилот испытывает перегрузки свыше 5g, а усилие при нажатии на педаль тормоза составляет 126 килограмм. Второй поворот бросает гонщикам экстремальный вызов, и малейшая ошибка может привести к вылету и потере драгоценных секунд.

Трибуна Виталия Петрова оборудована двумя большими видеоэкранами и системой звукового оповещения. Еще одним преимуществом трибуны является то, что она расположена около Центральной площади Олимпийского парка – чтобы оказаться в центре F1 Village, достаточно лишь спуститься по лестнице.

«Я невероятно благодарен организаторам FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 за оказанную честь и уважение в мой адрес. Это действительно большое событие в моей жизни! Уверен, что трибуна, названная в мою честь, будет всегда заполнена до отказа, ведь она находится в одном из самых удачных мест трассы, где в конце прямой болиды разгоняются до 339 км/ч, и все двадцать пилотов атакуют друг друга при входе во второй правый поворот. И также на протяжении всей гонки мы увидим потрясающие обгоны! Еще раз спасибо всем моим болельщикам, а также поклонникам Формулы 1. Обязательно приезжайте на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017, будет много драйва, эмоций, ярких впечатлений! Мы обязательно увидимся с вами на Сочи Автодроме!», — сообщил Виталий Петров пресс-службе Сочи Автодрома.

Теперь на Сочи Автодроме две трибуны носят имена российских гонщиков Формулы 1. В 2014 году трибуна Т3 была названа в честь действующего российского пилота Даниила Квята, выступающего в сезоне 2017 года за команду Toro Rosso.

Виталий Петров провел в Формуле 1 три сезона, выступая за команды Renault и Caterham в 2010-2012 годах. Высший результат Петрова в Ф1 — третье место на Гран При Австралии в 2011 году.