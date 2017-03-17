В Мурманске стартовал Праздник Севера

18 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 18 марта/ БИ-ПОРТ – Вчера на главной площади Мурманска состоялось открытие традиционного Праздника Севера, который проходит на территории Заполярья, начиная с 1934 года. Спортсмены более чем из 70 субъектов России и 12 стран зарубежья прибыли для участия в соревнованиях 2017 года. В начале церемонии на флагштоках были подняты официальные символы 83 Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся. Этой почести были удостоены заслуженный тренер страны по биатлону Игорь Ветчинов и призёр финальных соревнований по биатлону Третьей зимней Спартакиады учащихся Валерия Чекалова.

«Хочется пожелать, чтобы спортсмены боролись честно, а секунды у них были быстрые. И самое главное – была победа над самим собой, а зрителям желаю насладиться борьбой и прийти на спортивные площадки вместе с детьми. Ведь именно мы передаем им любовь к активному образу жизни», – сказала в приветственной речи двукратная олимпийская чемпионка в эстафете Анна Богалий.

После этих слов был зажжен огонь Полярной Олимпиады, следующей остановкой которого станет «Долина Уюта». Там пройдут основные лыжные гонки, марафон, а также биатлон и национальные виды спорта. Особенностью этого года станет гонка на 50 километров, участники пройдут ее не только в свободном, но и в классическом стиле.

Праздник Севера с каждым разом охватывает все большее количество муниципалитетов региона. Состязания среди горнолыжников прошли в Кировске и Полярных Зорях. Оленегорск готов к встрече конькобежцев, выступающих в основной программе, хоккеистов и фигуристов Праздника Севера учащихся. Накануне для юниоров был дан старт на площадках Мончегорска и Кандалакши. С 21 марта на Туломском водохранилище соберутся представители парусного спорта по зимнему виндсерфингу и сноукайтингу.

Напомним, неделю назад в Печенгском районе состоялась юбилейная «Лыжня Дружбы». В массовом забеге приняли участие 3350 человек, из них 182 – иностранные граждане.

«Праздник Севера приобрел репутацию самого престижного спортивного состязания страны, кроме того его можно по праву назвать культурным достоянием», – подчеркнул мэр регионально центра Дмитрий Филиппов.

Завершением торжественной части стал концерт творческих коллективов. Как прошло открытие главного события спортивного календаря Заполярья, смотрите в фоторепортаже «Би-порта».