Умер заслуженный тренер России по хоккею Сергей Гимаев

18 Марта 2017 года, 23:55

РОССИЯ/ 18 марта/ БИ-ПОРТ - Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев скончался в возрасте 62 лет во время матча ветеранов в Туле. Об этом сообщило агентство «Р-Спорт».

За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.

В составе ЦСКА Гимаев выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов.

Сергей Гимаев принял участие в открытии крытой ледовой арены в Заполярном в марте 2017 года.