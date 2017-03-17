В Североморске завершился праздничный хоккейный турнир

19 Марта 2017 года, 18:33

СЕВЕРОМОРСК/19 марта/БИ-ПОРТ - Накануне Дня моряка-подводника в главной базе Северного флота Североморске прошёл финал и был торжественно завершён посвящённый этому празднику турнир по хоккею с шайбой. Об этом сообщает пресс-службы СФ.

В состязаниях приняло участие 16 команд кораблей, соединений и подразделений Северного флота, которые в течение пяти выходных дней - 4,5, 7, 11 и 12 марта выявили лучшие ледовые дружины.

В финале турнира встретились команда «Гроза» 45 армии ВВС и ПВО Северного флота и сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Спортивное счастье благоволило представителям авиации, которые в течение 2 периодов вырвались вперёд с сухим счетом 4-0. В третьем периоде соперники забросили друг другу по шайбе, и с итоговым результатом 5-1 в турнире победила «Гроза».

В борьбе за призовое 3-е место сошлись команды подводных сил «Тайфун» и морской пехоты «Спутник». Опыт и хоккейное мастерство ледовой дружины морпехов взяли верх над упорством подводников. В итоге их матч завершился убедительной победой «Спутника» со счетом 13-1.

Вручая призы и грамоты победителям и лучшим игрокам турнира. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов особо отметил энтузиазм болельщиков. С завершением турнира, посвящённого Дню моряка-подводника, хоккейная жизнь на Северном флоте в этом сезоне не прекращается. Пока позволяют погодные условия играть на открытых площадках, во флотских гарнизонах продолжится хоккейный чемпионат на приз командующего Северным флотом.