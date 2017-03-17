На Северном флоте завершился хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

20 Марта 2017 года, 09:50

СЕВЕРОМОРСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоялся финальный матч турнира по хоккею с шайбой. Игра была приурочена ко Дню моряка-подводника, сообщили в министерстве обороны. В состязаниях приняло участие 16 команд кораблей, соединений и подразделений Северного флота. Матчи проходили в течение пяти дней.

В финале турнира встретились команда «Гроза» 45 армии ВВС и ПВО Северного флота и сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос».

«Спортивное счастье благоволило представителям авиации, которые в течение 2 периодов вырвались вперёд со счетом 4-0. В третьем периоде соперники забросили друг другу по шайбе, и с итоговым результатом 5-1 в турнире победила «Гроза»», - говорится в сообщении военного ведомства.

В борьбе за призовое 3-е место сошлись команды подводных сил «Тайфун» и морской пехоты «Спутник». Матч завершился убедительной победой «Спутника» со счетом 13-1.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил энтузиазм болельщиков и горячую поддержку ими своих команд.

Пока погодные условия позволяют играть на открытых площадках, во флотских гарнизонах продолжится хоккейный чемпионат на приз командующего Северным флотом.