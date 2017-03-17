В Мурманске соревновались юные борцы

20 Марта 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ - 18 марта во Дворце спорта центрального стадиона профсоюзов прошел традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти первого тренера сборной команды города Мурманска С.Б. Окуличева. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Снежногорска, Полярного, Североморска и Кольского района.

Схватки проходили в трех возрастных группах. У юношей 2005-06 г.р. доминировали представители Снежногорска, на счету которых три первых места. Два золота досталось мурманчанам, и одно делегации Оленегорска.

Больше медалей высшей пробы завоевали гости и в возрастной группе 2003-04 г.р. На этот раз оленегорцы взяли два золота, по одному у борцов Мурманска и Кольского района.

Стопроцентного успеха хозяева ковра добились среди борцов 15-16 лет. Здесь все три первых места достались мурманчанам

Победители

2005-06 г.р.

37 кг - Миронов Максим (Оленегорск)

45 кг - Елин Вячеслав (Снежногорск)

50 кг - Коробейников Иван (Снежногорск)

55 кг - Антонов Михаил (Снежногорск)

60 кг - Крючков Матвей (Мурманск)

70 кг - Стариков Владимир (Мурманск)

2003-04 г.р.

38 кг - Алиев Раджаб (Оленегорск)

53 кг - Архипов Александр (Оленегорск)

76 кг - Бушуев Дмитрий (Кольский р-н)

100 кг - Ковтун Николай (Мурманск)

2002-01 г.р.

54 кг - Унанян Варужан (Мурманск)

76 кг - Паращенко Никита (Мурманск)

85 кг - Симоненко Данила (Мурманск)