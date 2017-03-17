В Апатитах пройдут самые крупные для города лыжные спортивные мероприятия зимнего сезона

20 Марта 2017 года, 14:15

АПАТИТЫ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Апатитах на Лыжном стадионе Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» 4-8 апреля пройдут самые крупные для города лыжные спортивные мероприятия зимнего сезона, участвовать в которых будут сильнейшие лыжники страны и ближнего зарубежья.

Начало традиции проведения соревнований в Апатитах среди женщин на длинных дистанциях было положено в 1975 году. Здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км. В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и другие лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в десятый раз.

В 2017 году в программу соревнований включены три гонки: 4 апреля - Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева (женщины 5 км, мужчины 10 км, свободный стиль), 6 апреля - Первенство России среди юниорок (30 км, свободный стиль), 8 апреля - Чемпионат России среди женщин (марафон 50 км, свободный стиль).

Церемония открытия соревнований состоится 3 апреля в 17:00 у Дворца спорта Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», а все соревнования пройдут на Лыжном стадионе, который расположен в непосредственной близости. Начало соревнований 4 апреля в 11:00.

Фото: hibiny.com