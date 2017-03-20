В Кировске завершились соревнования по горнолыжному спорту

20 Марта 2017 года, 14:31

КИРОВСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Кировске на снежных трассах комплекса «Большой Вудъявр» завершились соревнования по горнолыжному спорту 83 традиционного Праздника Севера. Это был второй этап состязаний. Первый состоялся в Полярных Зорях.

Из-за штормовой погоды старты, в которых участвовали 40 спортсменов из городов области, а также Карелии и Подмосковья, пришлось перенести на два дня позже.

В мужском супергиганте золотую медаль завоевал Олег Власов (Апатиты). Серебряным призёром стал хозяин снежных трасс Демьян Чистов. Бронзовым – Кирилл Пушкарёв (Мончегорск).

У женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Нина Кузнецова из Мончегорска. На вторую – Александра Болдина из Петрозаводска. На третью – подруга Кузнецовой по команде Мария Крайковская.

В суперкомбинации у мужчин победу одержал Власов. «Серебро» и «бронза» достались представителям Мончегорска Илье Рагуеву и Кириллу Пушкарёву.

У женщин первенствовала Нина Кузнецова. Второе и третье места заняли Александра Болдина и Мария Крайковская.

По результатам четырех дисциплин абсолютными чемпионами Полярной олимпиады стали Рагуев (Мончегорск) и Болдина (Петрозаводск).