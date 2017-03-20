20 Марта 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Долине Уюта завершились соревнования по биатлону 83 международного Праздника Севера. Награды Полярной олимпиады разыграли 70 спортсменов из разных городов страны, а также Белоруссии.

В мужском спринте с двумя огневыми рубежами на 10-километровке победу одержал гость из Белоруссии Евгений Липай. У женщин на дистанции 7,5 километров золотая медаль досталась мурманчанке Людмиле Карякиной.

У 16-17-летних юношей первенствовал хозяин снежных трасс Артемий Хасанкаев, у их сверстниц на высшую ступень пьедестала поднялась Эльмира Магомедова из Мурманска. У 18-19-летних ребят победу одержали белорусы Александр Мацкевич и Наталья Карницкая. У юниоров – представители заполярной столицы Артём Игнатенко и Алёна Мельникова.

В гонке преследования с четырьмя огневыми рубежами у мужчин на дистанции 12,5 километра обладателем высшей награды стал хозяин соревнований Артём Грязев. У женщин «золото» вновь досталось Людмиле Карякиной. У биатлонистов в возрасте 16-17 лет добились успеха мурманчане Александр Утробин и Эльмира Магомедова. У 18-19-летних – белорусы Мацкевич и Карницкая. У юниоров – снова Игнатенко и Мельникова.

Фото: В.Шубин / Спортивный Мурманск