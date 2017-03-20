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Главная » Спорт » Норвежцы прокатились на скейтах по льду и сняли об этом фильм
 
 
 
 
20 Марта 2017 года, 21:30

Норвежцы прокатились на скейтах по льду и сняли об этом фильм


НОРВЕГИЯ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ — Четверо норвежских экстремалов прокатились по замёрзшему пляжу на скейтбордах. Короткометражный фильм об этом снял режиссёр Йорн Нисет Ранум.

Норвежец запечатлел своих соотечественников на севере Норвегии, съемкам фильма не помешали ни холод, ни лёд, ни сильный ветер. Недалеко от берега, где проходила съёмка, они нашли разбитую лодку, которую использовали как трамплин для выполнения трюков.

«Лед, плавник, пенистые волны и ... скейтборды? Четыре скейтера направляются на север к холодному норвежскому побережью, применяя свои городские навыки к диким полотнам пляжного плавучего песка, мерзлого песка и пастельных небес. В результате получается красивый коллаж — кусающие ветры и короткие дни, олли и один эфемерный минирамп», - так описывают свою картину создатели.

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