В Кандалакше в рамках Праздника Севера учащихся прошли открытые соревнования по натурбану

20 Марта 2017 года, 18:40

КАНДАЛАКША/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше в рамках 57 Праздника Севера учащихся Мурманской области прошли открытые соревнования по натурбану. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Мурманской области – президент региональной федерации санного спорта Евгений Никора.

Среди девушек 2002 года и старше в тройку лидеров вошли Виктория Белова, Александра Суворова и Екатерина Возисова.

У девушек 2003 года и моложе первые три места достались Валерии Мороко, Евгении Федоровой и Полине Панасенко.

Среди юношей 2001 года и старше первое место занял Николай Шульгин, второе – Александр Зырянов, третье – Кирилл Кравчук.

В средней группе юношей 2002-2005 года рождения победителем стал Александр Башко, призерами – Виктор Попов и Егор Голубцов.

У юношей младшей возрастной группы 2006 года рождения и моложе в тройку лидеров вошли Сергей Вавилов, Артем Милевич и Никита Захаров.

Среди двухместных экипажей первое место заняли Кирилл Кравчук и Александр Зырянов, второе – Павел Лащевский и Николай Шульгин, третье – Владимир Левичев и Павел Максин.