В Кировске прошел V Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД»

21 Марта 2017 года, 09:50

КИРОВСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ - В Кировске при поддержке компании «ФосАгро» прошел пятый Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России Образованны и Здоровы – «ДРОЗД». Торжественное открытие фестиваля состоялось в экскурсионно-туристическом центре «Снежная Деревня». Участников приветствовали представители «ФосАгро», руководители городов Кировск и Апатиты.

Проект «ДРОЗД» - один из ключевых элементов стратегии социальной ответственности компании. Он реализуется во всех городах присутствия «ФосАгро». Как отметила заместитель директора управляющей организации по АО «Апатит» Светлана Толстикова: «Компания «ФосАгро» - это социально ответственная компания, и мы поддерживаем проект «ДРОЗД», потому что заинтересованы в том, чтобы наши дети росли образованными и здоровыми, а этот межрегиональный фестиваль позволяет детям наших работников с разных площадок общаться, дружить, обмениваться опытом».

Напомним, что начало проекту «Дети России Образованны и Здоровы – «ДРОЗД» положено в 2003 году на конференции, проведенной под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ и объединившей специалистов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, представителей федеральных и региональных органов власти. Инициаторами создания движения выступили Государственное образовательное учреждение «Самбо-70», компания «ФосАгро» и лично заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Приоритетной задачей движения является повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, обеспечение высокого качества образования, формирование физически здорового, всесторонне образованного, духовно развитого подрастающего поколения. На поддержку проекта «ДРОЗД» в 2016 году компания «ФосАгро» направила более 75 млн. рублей, а в мероприятиях приняли участие более 16 тыс. человек.

Директор автономной некоммерческой организации содействия развитию и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины» Наталья Миртова поблагодарила компанию «ФосАгро» за тот прекрасный праздник для детей, который объединил ребят из разных городов страны.

Около ста детей и подростков из городов Кировск и Апатиты, а также Балаково, Волхова и Череповца в течение трех дней соревновались в плавании, стритболе, волейболе, лыжных гонках, перетягивании каната и шахматах. Помимо соревновательной программы дети приняли участие в образовательном конкурсе, часть вопросов которого касалась истории и специфики деятельности компании «ФосАгро». Также на протяжении всего времени проведения фестиваля участников ждали развлекательная программа и интересные экскурсии.

- «Организация на самом высоком уровне. Отличные условия проживания, вкусно кормят. Я как будто побывал в пятизвездочном отеле в Египте, только в снежном», - отметил участник команды «ДРОЗД-Череповец» Руслан Баринов.

По итогам соревнований абсолютными победителями стала сборная «ДРОЗД-Балаково». На церемонии закрытия в Кировском Дворце культуры делегации участников выразили слова благодарности организаторам фестиваля и выразили надежду на новую встречу на гостеприимной Хибинской земле.