Льюис Хэмилтон уйдет из Формулы 1 в конце года?

21 Марта 2017 года, 19:00

До сих в закулисьях Формулы 1 не привыкли, что во второй болид Mercedes вместо внезапно покинувшего чемпионат Нико Росберга сядет Валттери Боттас, а тут появились новые вполне основательные слухи. Они касаются напарника Боттаса и лидера «серебряных стрел» Льюиса Хэмилтона.

Практически в одно и то же время (совпадение?) экс-гонщик Ф1 Дэвид Култхард и бывший руководитель чемпионата Берни Экклстоун предположили, что после 2017 года Хэмилтон покинет чемпионат. Это произойдет, если Льюис выиграет очередной титул, а вероятность этого предельно высока, учитывая форму Mercedes.

«Когда Льюис покинет Формулу 1? Возможно, это случится раньше, чем мы хотим. Я очень удивлюсь, если он будет гоняться и после 35 лет. Я завершил карьеру в 37, но я и начал гораздо позже, чем он. Сохранять интерес к гонкам в течение 10 или 20 лет очень тяжело. Есть большая вероятность, что Хэмилтон повторит путь Росберга в этом году, если выиграет четвертый титул.

Когда дела у него дела идут отлично, то Льюис становится самым узнаваемым пилотом в пелетоне, и в такие моменты мы видим мальчишескую радость на его лице. Он будет выступать в гонках, пока получает от них удовольствие. Но когда страсть и азарт уйдут, обмануть можно будет кого угодно, кроме себя. Не исключено, что подобное случится в конце года или даже по ходу сезона.

Льюису не будет трудно сказать: «Да пошло оно все, я ухожу». Не думаю, что его интересуют деньги, поэтому он может позволить себе такое поведение, такой поступок», — цитирует Култхарда Mirror.

Примерно те же мысли высказал Берни Экклстоун:

«Меня беспокоит, что Льюис решит про себя: «Я знаю, что должен сделать. Мне нужно взять поул во всех гонках, выиграть максимальное количество гонок, и в конце сезона объявить об отставке». Остается только надеяться, что он такое не сделает», — сказал Берни в эфире Sky Sports.