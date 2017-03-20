21 Марта 2017 года, 11:26

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Стрелковом клубе «Кречет» в рамках Праздника Севера состоялись соревнованиях по охотничьему биатлону. Чемпионат проводился в личном и командном зачете в разных возрастных группах.

Соревнования были приближены к реальной охоте в лесу, в зимний период, что вносило определенные сложности. Для успешного прохождения дистанции необходимо было не только быстро бегать на охотничьих лыжах, но и уметь вести прицельный огонь из охотничьего оружия после физической нагрузки. Стрельба на огневом рубеже велась по неподвижным мишеням, имитирующим косуль.

В итоге места на пьедестале распределились следующим образом: Победители в возрастной группе от 18 до 39 лет: Власюк Максим - 1 место, Малыхин Александр - 2 место, Подкур Артем - 3 место.

В возрастной группе от 40 до 54 лет: Новоженов Николай - 1 место, Карпухин Игорь - 2 место, Закиров Ленар - 3 место. В возрастной группе от 55 лет и старше: Спиридонов Владимир - 1 место, Слугин Дмитрий - 2 место.

Абсолютным чемпионом в охотничьем биатлоне стал Власюк Максим, которому и достался главный приз - охотничий карабин.

Остальным победителям были вручены на память кубки и медали.