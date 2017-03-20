Фитнес-центр в Мурманске получил статус приоритетного инвестиционного проекта

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Проекту строительства и последующей эксплуатации здания спортивно-оздоровительного комплекса в Мурманске присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Речь идёт о фитнес-центре «X-Fit», расположенном на улице Гвардейская. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.
В ближайшее время будет подготовлен проект соглашения с ООО «Вира» о государственной поддержке. В рамках соглашения компания обязуется обеспечить капитальные вложения на сумму не менее 413 млн рублей, а также прирост доходов областного бюджета на сумму не менее 162 млн рублей. Кроме того, реализация проекта позволит открыть 100 новых рабочих мест.