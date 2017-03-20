Финальный этап «Кубка Анны Богалий — SKIMiR» состоится в Мурманске

21 Марта 2017 года, 12:20

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на территории спорткомплекса Долина Уюта с 22 по 26 марта пройдет финальный этап «Кубка Анны Богалий — SKIMiR». На соревнованиях ожидается более 300 участников из 23 регионов России, а также команды из Беларуси.

Кубок проводится в России уже пятый раз, в этом году его символом стал рыжий лис. Предыдущие этапы состоялись в Челябинской, Новосибирской и Сахалинской областях. Суммарно в четырех этапах выступит более 1000 юных спортсменов, 95 – от Мурманской области.

Инициатором проведения Кубка в Мурманске стала Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, которая начинала спортивную карьеру на трассах Долины Уюта. В прошлом году Мурманск, напротив, открывал соревнования.

«Развитие биатлона, и, в первую очередь, развитие детского спорта дает нам надежду на то, что у нас будут свои кадры, которые будут постоянно побеждать на всех соревнованиях. Нам приятно, что, несмотря на то, что Кубок у нас проходит всего второй раз, нам уже предоставлено право провести финал», – отметил вице-губернатор Алексей Тюкавин.

Анна Богалий объяснила свой выбор тем, что Долина Уюта – это обновленный центр, который соответствует международному уровню.

«Финал подразумевает площадку, которая будет вмещать всех желающих и соответствовать требованиям, которые есть у Международной федерации. Здесь будут молодые спортсмены, которые будут соревноваться на тех трассах, на которых, в том числе, начинала я», - пояснила чемпионка.

Дисциплинами финального этапа станут индивидуальная гонка, спринт, масс-старт и смешанная эстафета. Самые старшие участники (2000-2001 гг. рождения) бегут с мелкокалиберным оружием, другие возрастные группы (2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007) стреляют из пневматических винтовок.

«В этом году мы привезли пневматическое стрельбище, уже сделаны конструкции, оно сейчас находится в 10 метрах от стрелковой позиции. Мы дарим его Мурманску, чтобы и дальше здесь развивался пневматический биатлон», – рассказала Богалий.

Сюрпризом для юных спортсменов станет приезд двух известных биатлонистов: норвежского чемпиона Уле-Эйнара Бьёрндалена и Дарьи Домрачевой, чемпионки из Беларуси. Они примут участие в церемонии награждения абсолютных чемпионов 26 марта. Кроме того, группа компании SKIMiR привезла сюда свой магазин.

«Судейский корпус квалифицированный, мы всегда судим в пользу спортсменов, – подчеркнула биатлонистка. – Лучше пусть они у нас на соревнованиях допускают промахи, ходят на штрафные круги, учатся на своих ошибках и ошибках тех, кто рядом, чтобы мы потом имели членов команды, которые будут знать правила соревнований идеально и не бояться ничего».