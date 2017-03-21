На трассе Формулы 1 в Сочи пройдет массовый забег

21 Марта 2017 года, 19:46

2 апреля гоночная трасса в Сочи примет участников традиционного ежегодного полумарафона «Сочи Автодром», который в этом году пройдет под девизом компании-партнера Puma – IGNITE SOCHI. Мероприятие серии забегов Top Liga Cup состоится на трассе Формулы 1 уже в четвертый раз и соберет около 4 000 человек.

Полумарафон считается одним из самых масштабных на юге России, и Сочи Автодром идеально подходит для таких массовых беговых соревнований.

Бегуны могут выбрать либо дистанцию 5,5 км по трассе Формулы 1, либо 21,1 км – по трассе Формулы 1 и улицам Олимпийского Парка. На пятикилометровый забег допускаются желающие от 10 лет, на дистанцию 21,1 км – от 14 лет. Победители и призеры будут определяться по «чистому времени», согласно данным личного хронометража (каждый участник получит номер с чипом). Совсем юные участники (а также дети до 14 лет) могут попробовать свои силы в детском забеге на 1,6 км, который пройдет в субботу 1 апреля по территории Олимпийского парка.

Все участники полумарафона «Сочи Автодром» получат фирменную футболку PUMA, медаль финишера и другие бонусы от партнеров мероприятия.

Расписание (02 апреля, воскресенье):

10:00 – Общий СТАРТ

11:00 – Награждение победителей 5 км

11:30 – Награждение в номинации «Мисс Полумарафон Сочи»

11:30 – Награждение победителей в номинации «Рекорд трассы»

11:40 – Награждение победителей 21 км

13:00 – Закрытие трассы

Не забываем, что в этом году «Сочи Автодром» примет Гран При России с 28 апреля по 1 мая.