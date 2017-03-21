В Апатиты приедет Николай Валуев

АПАТИТЫ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – В администрации Апатитов 16 марта состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского турнира по боксу класса «Б» памяти Владимира Ивановича Глашкина, пишет «Мурманский вестник».
Участники заседания обсудили вопросы о программе турнира по боксу, финансовому обеспечению, подготовке судейского корпуса, организационно-технических мероприятиях, медицинском обеспечении и обеспечению общественного порядка и безопасности.
Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из нескольких регионов страны и из-за её пределов, а также почетные гости, именитые боксеры: Николай Валуев, Игорь Ружников и Юрий Арбачаков.
Торжественное открытие турнира состоится 20 апреля в 16:00, состязания запланированы на 19 - 23 апреля.
Фото: ИТАР-ТАСС