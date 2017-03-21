«МегаФон» объединил юных спортсменов

21 Марта 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Победители турнира по греко-римской борьбе памяти первого тренера сборной команды Мурманска С. Б. Окуличева получили подарки от «МегаФона».

Турнир по греко-римской борьбе собрал 80 участников из Мурманска, Снежногорска, Полярного, Оленегорска, Североморска и поселка Молочный. В неофициальном командном зачете лидером стала СДЮСШОР №13 (Мурманск). А в личном зачете определились 13 победителей, выступавших в разных возрастных и весовых категориях. Ребята получили кубки, медали и памятные подарки, в том числе предоставленные компанией «МегаФон», при поддержке которой проходили соревнования.

Специальными гостями спортивного праздника стали воспитанники Минькинской школы-интерната. Они уже не первый год принимают участие в турнире «МегаФона» «Будущее зависит от тебя», показывая лучшие результаты среди команд детских домов и интернатов Мурманской области. Юные футболисты смогли познакомиться с новым видом спорта, пообщаться со сверстниками, а также задать вопросы тренерам на брифинге, организованном «МегаФоном».