Мурманские каратисты завоевали 39 медалей на соревнованиях в Карелии

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - 19 марта состоялось традиционное Первенство Республики Карелия по всестилевому каратэ и Открытое Первенство Карельского РО ООСО «Федерация всестилевого каратэ». Спортивные соревнования собрали около 150 спортсменов из Мурманска, Мурмашей, Кондопоги, Сегежи и Петрозаводска. Нашу область представляли 26 спортсменов.
Состязания являлись отборочными для Первенства России, которое пройдет в мае в Орле, и для крупных международных соревнований в Сапроне (Венгрия).
По итогам соревнований мурманские спортсмены выиграли 15 золотых медалей, 13 серебряных и 11 бронзовых.