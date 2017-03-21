Прокуратура Апатитов убедилась в небезопасности местного скалодрома

22 Марта 2017 года, 12:40

АПАТИТЫ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Апатитов провела проверка соблюдения физкультурно-спортивным комплексом «Атлет» законодательства об охране жизни, здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

Так, ФСК «Атлет» оказывает услуги по предоставлению гражданам, в том несовершеннолетним, скалодрома для проведения спортивных мероприятий в большом спортивном зале дворца спорта. Вместе с тем проверкой установлено, что в местах примыкания скалодрома к несущим конструкциям здания имеются значительные дефекты в виде трещин по всему периметру стен от второго до четвертого этажа здания.

В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что в ФСК «Атлет» запланированы очередные занятия по скалолазанию, проведение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних детей.

В целях недопущения нарушений закона и причинения вреда жизни и здоровью граждан директору ФСК «Атлет» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Жители Апатитов, однако, выступают против закрытия скалодрома. Инициативные граждане организовали сообщества в социальных сетях, создали петицию на сайте Democrator.ru и готовы самостоятельно оплатить реконструкцию скалодрома, если она потребуется, однако поддержки их предложение не находит ни в администрации города, ни в совете депутатов.