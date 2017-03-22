В Мурманске стартовали Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Богалий

22 Марта 2017 года, 14:11

МУРМАНСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась церемония открытия Всероссийских соревнований по биатлону на Кубок Анны Богалий. Юных биатлонистов, их тренеров и болельщиков приветствовала инициатор турнира – прославленная спортсменка Анна Богалий. В напутствии двукратной Олимпийской чемпионки прозвучали пожелания каждому спортсмену победы над собой и умения управлять своими эмоциями.

Кубок проводится в России уже пятый раз, в этом году его символом стал рыжий лис. Предыдущие этапы состоялись в Челябинской, Новосибирской и Сахалинской областях. Суммарно в четырех этапах выступит более 1000 юных спортсменов, 95 – от Мурманской области.

Дисциплинами финального этапа станут индивидуальная гонка, спринт, масс-старт и смешанная эстафета. Самые старшие участники (2000-2001 гг. рождения) бегут с мелкокалиберным оружием, другие возрастные группы (2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007) стреляют из пневматических винтовок.