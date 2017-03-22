В Кировске пройдут заключительные игры IV Кубка Мурманской области по Юкигассен

22 Марта 2017 года, 14:56

КИРОВСК/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – В Кировске на территории лыжного комплекса «Горняк», близ санатория «Тирвас», 25 и 26 марта состоятся заключительные игры IV Кубка Мурманской области по Юкигассен.

Игры пройдут под девизом «Юкигассен: для тех, кто знает толк в снеге». Четвертый этап регионального Кубка состоится 25 марта.

26 марта пройдут финальные игры сезона, где лучшие команды со всех четырех отборочных этапов сразятся за звание сильнейшей. На стадионе игроков и зрителей ждет розыгрыш призов, катание на собачьих упряжках, хибинская кухня.

Вечером 25 марта в «Йети-баре» пройдет Юки-пати. В программе снежной вечеринки огненное шоу, выступление рок-коллективов «Почтовая служба Бангкока» и «Другие», конкурсы. Планируется, что в играх заключительного этапа в качестве судей примут участие и представители Федерации юкигассен Финляндии.

Команда-победитель Кубка Мурманской области отправится на Чемпионат Европы по юкигассен, который пройдет 31 марта-2 апреля в финском Кемиярви.

Игры проводятся по правилам международного альянса юкигассен. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых — капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Старт традиционному Кубку Мурманской области по юкигассен был дан в Мурманске: 11 и 12 февраля там состоялись первые игры областных соревнований. 5 марта в Мончегорске прошел второй этап Кубка, 11 марта снежки лепили уже в Кандалакше.