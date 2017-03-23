В рамках Праздника Севера начались соревнования по парусному спорту

23 Марта 2017 года, 14:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начались соревнования 83 традиционного Праздника Севера по парусному спорту.

Гостей из городов Кольского Заполярья и других регионов страны принял яхт-клуб Мурманского морского торгового порта. Открытие и старты состоялись 22 марта на льду Нижнетуломского водохранилища, однако погода подвела спортсменов.

«Гоночный день начался с 12:45 и прошел не совсем удачно для участников соревнований в связи с часто меняющимся ветром или его отсутствием, но этот день запомнится участникам ярким, солнечным, с жестким ледово-снежным покрытием реки Тулома», – говорится на официальном сайте Федерации парусного спорта Мурманской области.

Кроме того, передает пресс-служба Федерации, «организаторами было принято решение провести гонки на пересеченной местности», поэтому сегодня «все участники Чемпионата России по сноукайтингу отправляются на поиски ветра в Териберк».

В среду, четверг, пятницу и субботу спортсмены разыгрывают медали в дисциплине курс-рейс, а завершатся состязания в воскресение 70-километровым марафоном.

Фото: Федерация парусного спорта Мурманской области