При поддержке Мурманского морского торгового порта юные хоккеисты отправились в Сочи на турнир «Золотая шайба»

23 Марта 2017 года, 15:20

СОЧИ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ - Финальный этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба» имени легендарного тренера Анатолия Владимировича Тарасова проходит в этом году с 20 марта по 3 апреля на объектах Олимпийского Сочи. На престижнейший хоккейный турнир заявились детские команды из 64 российских регионов. В двух возрастных группах Кольское Заполярье будет представлять команда «Красные лисы», в составе которой воспитанники мурманской ДЮСШ-6.

Первую игру мурманчане проведут со сверстниками из Иваново. Также на групповом этапе старшим «Красным лисам» будут противостоять команды из Твери и Краснодарского края. Команда хоккеистов 2004 – 2005 годов рождения начнет свои игры чуть позже. Их соперниками в группе будут команды из Пскова, Вологды и Краснодарского края. А пока «Красные лисы» успешно выступили на соревнованиях 57-го Праздника Севера учащихся, завоевав свой очередной трофей.

Стать участником турнира «Золотая шайба», который проводится с 1964 года, мечтают все юные хоккеисты нашей страны. Ведь это не только шанс получить соревновательную практику и сыграть на ледовых аренах Олимпийских стадионов, но и хорошая возможность познакомится со сверстниками из других регионов, также влюбленными в хоккей.

Мурманский морской торговый порт регулярно оказывает существенную материальную поддержку детским спортивным командам, выделяет средства на покупку современной экипировки, помогает выезжать на соревнования. Такая помощь не просто благотворительность, а элемент масштабной социальной программы, которую предприятие реализует в регионе.