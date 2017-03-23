В Мурманской области прошли региональные соревнования по горнолыжному спорту

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска» Веселые школьные каникулы в горнолыжном центре «Огни Мурманска»
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

МЧС Мурманской области готовится к грядущему паводку
 
 
 
 

Курсы валют

Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.8 м/с
давление 744.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

«Нордавиа» сменит название на «Смартавиа»
23 Марта 2017, 15:45
«Нордавиа» сменит название на «Смартавиа»
Замглавы Росрыболовства: проблема Северного бассейна заключается в неэффективности промысла
23 Марта 2017, 12:10
Замглавы Росрыболовства: проблема Северного бассейна заключается в неэффективности промысла
Муниципалитеты Мурманской области получат субсидии на землю для многодетных семей
23 Марта 2017, 11:30
Муниципалитеты Мурманской области получат субсидии на землю для многодетных семей
Бесплатный семинар для руководителей, жаждущих роста своего бизнеса, пройдет в Мурманске
23 Марта 2017, 09:00
Бесплатный семинар для руководителей, жаждущих роста своего бизнеса, пройдет в Мурманске
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманский журналист Михаил Нагибин пропал в Ивановской области
23 Марта 2017, 11:15
Основная проблема рыбной отрасли в Мурманске – устаревший флот
22 Марта 2017, 19:40
В мурманском торговом центре взломали ящик для пожертвований
22 Марта 2017, 17:06
В Мурманской области выросли цены на нефтепродукты
22 Марта 2017, 17:20
Правительство отменило повышающий коэффициент за отопление
22 Марта 2017, 16:55
Жильцам будут выплачивать компенсацию и штраф за ошибки в квитанциях за услуги ЖКХ
22 Марта 2017, 17:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » В Мурманской области прошли региональные соревнования по горнолыжному спорту
 
 
 
 
23 Марта 2017 года, 15:37

В Мурманской области прошли региональные соревнования по горнолыжному спорту


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске, Кировске и Апатитах с 14 марта по 21 марта прошли этапы Серебряного Кубка Федерации Мурманской области (горнолыжный спорт). На соревнования приехали спортсмены городов Мурманской области, Карелии, Москвы, Архангельской области, Санкт-Петербурга.

С 14 по 15 марта проводились соревнования в Мончегорске на приз «Лыжи Молнии». Первый день соревнований для спортсменов 2005-2006 г.р. пришлось перенести из-за сильного шквального ветра.

25 2

15 марта на старт вышло 56 девочек и 67 мальчиков 9-10 лет. Победителями и призерами в слаломе-гиганте стали спортсмены из города Кировска. Алена Пшеничная (Мончегорск) заняла пятое место, Максим Душкин (Оленегорск) – седьмое.

16 марта на старт вышло 57 девочек 85 мальчиков 11-12 лет. Бронзовую медаль у девочек завоевала Ольга Лузина (Мончегорск), у мальчиков ближайшим был Виталий Журавлев (Мурманск).

25 3

17 марта в Кировске из-за сильного ветра пришлось перенести соревнований на 21 марта. А 18 марта в Апатитах в соревнованиях «Весенняя капель» на старт вышли ребята 9-10 лет. Ближайшими были Софья Кононова (Мурманск) –16 место и Алексей Луненков (Мурманск) – 11 место. Далее на старт вышли спортсмены 11-12 лет. Ольга Лузина заняла пятое место, Виталий Журавлев – девятое.

Фото: monch-ski.ru

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Кировске завершились соревнования по горнолыжному спорту
2.
Мурманский горнолыжник Антон Крук удостоен премии Минобразования для поддержки талантливой молодёжи
3.
На комплексе «Салма» в Полярных Зорях завершился Чемпионат и Первенство России по горнолыжному спорту
4.
На ГК «Салма» состоится Чемпионат и Первенств России по горнолыжному спорту
5.
Чемпионат и Первенство России по горнолыжному спорту пройдут в Полярных Зорях на комплексе «Салма»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта