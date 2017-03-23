В Мурманской области прошли региональные соревнования по горнолыжному спорту

23 Марта 2017 года, 15:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске, Кировске и Апатитах с 14 марта по 21 марта прошли этапы Серебряного Кубка Федерации Мурманской области (горнолыжный спорт). На соревнования приехали спортсмены городов Мурманской области, Карелии, Москвы, Архангельской области, Санкт-Петербурга.

С 14 по 15 марта проводились соревнования в Мончегорске на приз «Лыжи Молнии». Первый день соревнований для спортсменов 2005-2006 г.р. пришлось перенести из-за сильного шквального ветра.

15 марта на старт вышло 56 девочек и 67 мальчиков 9-10 лет. Победителями и призерами в слаломе-гиганте стали спортсмены из города Кировска. Алена Пшеничная (Мончегорск) заняла пятое место, Максим Душкин (Оленегорск) – седьмое.

16 марта на старт вышло 57 девочек 85 мальчиков 11-12 лет. Бронзовую медаль у девочек завоевала Ольга Лузина (Мончегорск), у мальчиков ближайшим был Виталий Журавлев (Мурманск).

17 марта в Кировске из-за сильного ветра пришлось перенести соревнований на 21 марта. А 18 марта в Апатитах в соревнованиях «Весенняя капель» на старт вышли ребята 9-10 лет. Ближайшими были Софья Кононова (Мурманск) –16 место и Алексей Луненков (Мурманск) – 11 место. Далее на старт вышли спортсмены 11-12 лет. Ольга Лузина заняла пятое место, Виталий Журавлев – девятое.

Фото: monch-ski.ru