Льюис Хэмилтон: «Ferrari быстрее нас»

24 Марта 2017 года, 17:38

На пресс-конференции в Мельбурне перед открытием Гран При Австралии, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель поспорили, чья команда в начале чемпионате будет быстрее.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что Mercedes в последние три года находился в прекрасной форме. Скорее всего, так будет и в этом году. Вспомните прошедшие тесты. Мне кажется, Mercedes еще не показывал свою истинную скорость. Но мы сильная команда, и в этом году у нас прекрасный болид. Для нас понятно, кто сейчас фаворит в чемпионате, и Ferrari сделает все возможное, чтобы догнать и опередить лидера", — сообщил Себастьян Феттель.

С немецким пилотом не согласился лидер Mercedes Льюис Хэмилтон. Британец считает, что все не так очевидно.

«Не все так просто, как кажется. Очевидно, что Ferrari сейчас быстрее всех, включая нас, так что определенно они будут фаворитами на первом этапе. На тестах у них был замечательный темп, хотя Себастьян с командой пытались это скрыть и не показывать свои возможности в полную меру. Поэтому я считаю, что у Mercedes на данный момент нет такого преимущества, как в прошлые годы. И это тоже хорошо — чем больше соперников борются за победу, тем лучше для спорта.

Кроме того, я гадаю, на что способен Red Bull. Определенно, они что-то скрывали. Да, на тестах они отставали от нас и Ferrari, но я думаю, что Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен удивят нас в субботу и воскресенье. К тому же, все команды привезут в Мельбурн обновления, поэтому мне очень интересно, на каких местах окажется Red Bull. В любом случае, борьба в воскресенье будет очень плотная, что понравится болельщикам и всем нам», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.