В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»

27 Марта 2017 года, 10:32

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В мурманской Долине Уюта 25 марта состоялись гонки с массового старта в рамках финального этапа открытых соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — SKIMiR».

Среди юношей 2000-2001 г.р. первое место занял Александр Кошин (Новополоцк, Белорусский клуб биатлона), второе – Данила Заболотный (Мурманск, МАУ СШОР №3), третье – Эльдар Данилов (Уфа, ГБУ СШОР по биатлону РБ).

У девушек того же возраста в тройку лидеров вошли Дарья Кудаева (Новополоцк, Белорусский клуб биатлона), Александра Никульшина (Мурманск, ГАУМО «МОСШОР по ЗВС») и Эльмира Магомедова (Мурманск, ГАУМО «МОСШОР по ЗВС»).

У юношей 2002–2003 г.р. «золото» получил Павел Ляшок (Санкт-Петербург, ШВСМ «Малахит»), «серебро» – Иван Свинтицкий (Новополоцк, Белорусский клуб биатлона), а «бронзу» – Артур Исхаков (Москва, Спортивная Школа Олимпийского Резерва 43).

Среди девушек той же возрастной категории первые три строчки заняли Владислава Шишкина (Санкт-Петербург, СПБ ГБОУ ДОД ДЮСШ), Полина Кузьмина (Красноярск, СДЮСШОР Сибиряк) и Надежда Рощина (Москва, Спортивная Школа Олимпийского Резерва 43).

У юношей 2004–2005 г.р. лидерами стали Дмитрий Маркелов (Красноярск, СДЮСШОР Сибиряк), Никита Смирнов (Вожега, МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им. А. И. Богалий») и Ярослав Гришин (Южно-Сахалинск, ГБУ СШОР ЗВС).

Среди девушек того же возраста первое место досталось Арине Ершовой (Москва, Спортивная Школа Олимпийского Резерва 43), второе – Елене Кулак (Новоплоцк, Белорусский клуб биатлона), третье – Кристине Гавриловой (Санкт-Петербург, ШВСМ «Малахит»).

Среди самых младших юношей, 2006–2007 гг., в тройку лидеров вошли Тимофей Бондаренко (Калиниский ДЮСШ№3), Максим Сорокин (Петрозаводск, СКА) и Макар Афонин (Мурманск, ГАУМО «МОСШОР по ЗВС»).

У девушек той же возрастной категории первые три места заняли Мария Котова (Краснознаменск МБУДО ДЮСШ), Анна Батманова (Димитровград, ДЮСШ «Нейтрон») и Анастасия Вологжина (Большая Речка, администрация Большереченского муниципального образования).

Кубок проводится в России уже пятый раз, в Мурманске – второй раз. Предыдущие этапы состоялись в Челябинской, Новосибирской и Сахалинской областях. В Мурманске соревнования стартовали 22 марта.